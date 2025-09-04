Suomen kaunein koti -tuomarit ihastuivat tähän moderniin maalaistaloon: "Tämä on täydellinen!"

1:07imgKurkkaa, millainen on Inkoon Degerbyssä sijaitseva moderni maalaistalo, johon tuomarit ihastuvat ensi silmäyksellä!
Julkaistu 42 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Suomen kaunein koti -ohjelman uusi kausi alkoi. Ensimmäisessä jaksossa tuomarit ihastuvat Inkoon Degerbyssä sijaitsevaan taloon. 

Uusi Suomen kaunein koti -kausi käynnistyi Degerbystä, Turusta ja Tuusulasta, jossa tuomarimme Hanna Sumari, Joanna Amemori ja Pekka Pakkanen vierailivat kolmessa modernissa puurakenteisessa kodissa. Ajattomat kodit on tehty kestävistä ja laadukkaista materiaaleista.

Degerbyssä tuomareita odottaa ekologinen ja minimalistinen koti, joka vetää paljon nähneen Hanna Sumarinkin sanattomaksi.

– Tämä on täydellinen! Sumari huutaa, kun tuomarit saapuvat punaisen maton kohdalle talon keittiöön. 

Arkkitehti Pekka Pakkanen kehuu kodin omistajia siitä, että he ovat onnistuneet löytämään oman tulkintansa loppuun kalutusta tyylisuunnasta.

suomen_kaunein_koti _s15_eps1_modernit_puutalot_degerby_011MTV / Antti Nikunen & Joose Koskiranta

suomen_kaunein_koti _s15_eps1_modernit_puutalot_degerby_008MTV / Antti Nikunen & Joose Koskiranta

Tuomarit pisteyttävät kodin 30 pisteen arvoiseksi ja se pääsee ensimmäisenä jatkoon kilpailemaan Suomen kauneimman kodin tittelistä. 

Suomen kaunein koti torstaina 4.9. klo 20 alkaen MTV Katsomo, MTV3-kanavalla. Uusi kausi alkaa!

Lisää aiheesta:

Modernia twistiä – tässä yhdeksäs Suomen kaunein koti -finalistiHienot huvilat – tässä on kuudes Suomen kaunein koti -finalistiMansardikattojen alla – tässä on neljäs Suomen kaunein koti -finalistiDesign-kodit – tässä on kolmas Suomen kaunein koti -finalistiMassiivipuutalojen kauneutta – tässä on toinen Suomen kaunein koti -finalistiTaidetta kodeissa – tässä on ensimmäinen Suomen kaunein koti -finalisti
Suomen kaunein kotiTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Suomen kaunein koti