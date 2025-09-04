Suomen kaunein koti -tuomarit ihastuivat tähän moderniin maalaistaloon: "Tämä on täydellinen!"

Suomen kaunein koti -ohjelman uusi kausi alkoi. Ensimmäisessä jaksossa tuomarit ihastuvat Inkoon Degerbyssä sijaitsevaan taloon.

Uusi Suomen kaunein koti -kausi käynnistyi Degerbystä, Turusta ja Tuusulasta, jossa tuomarimme Hanna Sumari, Joanna Amemori ja Pekka Pakkanen vierailivat kolmessa modernissa puurakenteisessa kodissa. Ajattomat kodit on tehty kestävistä ja laadukkaista materiaaleista.

Degerbyssä tuomareita odottaa ekologinen ja minimalistinen koti, joka vetää paljon nähneen Hanna Sumarinkin sanattomaksi.

– Tämä on täydellinen! Sumari huutaa, kun tuomarit saapuvat punaisen maton kohdalle talon keittiöön.

Arkkitehti Pekka Pakkanen kehuu kodin omistajia siitä, että he ovat onnistuneet löytämään oman tulkintansa loppuun kalutusta tyylisuunnasta.

MTV / Antti Nikunen & Joose Koskiranta

MTV / Antti Nikunen & Joose Koskiranta

Tuomarit pisteyttävät kodin 30 pisteen arvoiseksi ja se pääsee ensimmäisenä jatkoon kilpailemaan Suomen kauneimman kodin tittelistä.