Tässä on SaiPan yllätysluisun keskeinen syy: "Totta kai se iski"

Runkosarjan yllättäjä SaiPa on ajautunut karuun paikkaan SM-liigan pudotuspelien 1. kierroksella. Joukkue on tänä iltana pakkovoiton paikassa, sillä viimeisenä pudotuspeleihin yltänyt TPS johtaa sarjaa voitoin 2–0. Suoran puolivälieräpaikan menettäminen oli Raimo Helmisen nipulle kova henkinen isku, arvelee MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

TPS niisti tiistaina todellisen altavastaajavoiton Lappeenrannasta luvuin 2–1. Peliä selvästi hallinnut SaiPa ei saanut tulosta aikaan.

Keskiviikkona TPS tuli huomattavasti paremmin kaukaloon kotonaan ja sai toisessa erässä parit pomputkin avukseen. SaiPa ei pystynyt vastaamaan turkulaisten huutoon. Toinen ottelu päättyi tylysti 6–2.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo, ettei TPS:n vahva startti ole yllättänyt. Hän viittaa SaiPan pettymykseen, kun suora puolivälieräpaikka lipesi.

– Aika odotetusti (sarja edennyt) lähtötilanteeseen nähden. Ensimmäinen peli Lappeenrannassa SaiPalla yhdeksän torjuntaa. Kun TPS selvisi siitä rummutuksesta, niin noin hyvää TPS:ää, kuin oli tässä 6–2-kotivoitossa, ei ole vähään aikaan näkynyt.

TPS laittoi keskiviikkona ennakko-odotuksista poiketen maalivahtinsa vaihtoon. Loistavasti Lappeenrannassa pelannut Noa Vali teki tilaa Veini Vehviläiselle, joka esitti hänkin mainioita otteita ja koppasi yli 40 kiekkoa.

– Erinomainen ja rohkea valinta vaihtaa maalivahtia. Huippupeli Vehviläiseltä, Kivi suitsuttaa.

Nelossijan menettäminen runkosarjan päätöskierroksella vaikuttaa Kiven mielestä keltapuseroihin liikaa.

– Pelaajisto ei ole niin tottunut playoff-maailmaan. Nyt ollaan niin kovassa paikassa. Koko vuosi ollut nousukiitoa. He ovat tiedostaneet, että neljän joukko on mahdollista, mutta he eivät ehkä ole siellä mukana, mutta se, että se tapahtui kalkkiviivoilla, niin totta kai se henkisesti iski, Kivi pohtii.

Tilanne on SaiPan kannalta nyt tyly ja toisaalta yksinkertainen. Joukkueen on pakko voittaa tänä iltana Kisapuistossa, jotta kausi jatkuu.

– Kova on paikka. Oli odotettua ensimmäisen pelin jälkeen, että kun toinen peli tulee heti, että shokkivaikutus on iso.

TPS etenisi kolmannella voitolla puolivälieriin runkosarjan voittajaa Lukkoa vastaan.