Antti Törmänen, 55, kertoi Linnan juhliin saapuessaan MTV Urheilulle aloittavansa ensi viikolla uudet syöpähoidot. Kiekkolegenda on kuitenkin luottavaisin mielin tilanteen suhteen.
Sveitsissä asuva Törmänen sairastui sappirakon syöpään vuonna 2020. Hän on kertonut terveystilanteestaan aiemmin julkisuudessa. Sittemmin syöpä on uusiutunut useamman kerran, mutta juuri nyt vointi on vakaa.
– Sen verran hyvä (vointi), että viikko sitten uskalsi bookata lennot, kun oli kutsun saanut, Törmänen kertoi Presidentinlinnan ovella.
Valmennusurastaan ainakin toistaiseksi luopunut Törmänen kertoi, että hoidot kuitenkin jatkuvat heti ensi viikolla.
– Tiistaina alkaa uusi rumba, uusi hoitokierros. Se on hyväntuntuinen, kohdistettu kemoterapia ja immunoterapia. Luottavaisin mielin eteenpäin, hän päivitti.
Kenet vuoden 1995 maailmanmestari haluaa erityisesti kohdata Linnassa tänä iltana?
– Itse presidentin, totta kai. Toivottavasti ehti pari sanaa vaihtaa, Törmänen huikkasi hymyillen.