Tässä on kuvaava esimerkki Leijonien häikäisevästä MM-kotikisataipaleesta – kapteeni Valtteri Filppula jakoi konkretiaa pukukopin sisältä

Leijonien MM-kotiturnaus on sujunut tähän mennessä enemmän kuin mallikkaasti. Suomen joukkueella ei ole ollut oikein minkäänlaisia kriisejä ja peli on toiminut, illasta toiseen. Tämä on näkynyt muun muassa Leijonien kapteenissa Valtteri Filppulassa, joka on voinut pysytellä taka-alalla.