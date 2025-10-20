Olympiavoittaja ja maailmanmestari Jussi Olkinuora jatkaa uraansa Saksan DEL-liigassa. Pelipaidan kuva vaihtuu leijonasta jääleijonaan.

Olkinuora siirtyy Saksan Dresdner Eislöweniin. Maalivahti on ollut alkukauden ilman seuraa.

Dresdner on tällä hetkellä DEL-liigan sarjataulukon viimeisenä, sillä se on voittanut vain yhden pelin kahdestatoista pelaamastaan kamppailusta. Joukkue nousi täksi kaudeksi pääsarjaan.

– Haluan auttaa parantamaan tilannetta ja tehdä osani, jotta Eislöwen pääsee takaisin menestykseen. Keskustelut vastuuhenkilöiden kanssa olivat erittäin vakuuttavia, ja olen valmis antamaan kaikkeni joukkueen puolesta, Olkinuora sanoo seuran verkkosivuilla.

Leijonissa olympiakullan ja kaksi maailmanmestaruutta voittanut Olkinuora, 34, pelasi myös viime kaudella Saksassa. Hän edusti Frankfurt Löweniä.