Tässä komeilee Kalle Rovanperän suunnittelema Toyota! Paljasti MTV Urheilulle erikoisauton herkut: "Sitä pystyy oikeasti paiskomaan"

– Aika siistiähän se on. Kyllähän se on varmaan jokaisen unelma, että voisi olla omissa nimissä tehty automalli. Kyllähän se aika huikeata on. Isoin kiitos menee tietysti Akiolle (Toyotan pääjohtaja Toyoda), kun hän on meistä kaikista varmaan se kovin automies. Hän halusi antaa minulle ja "Sebille" mahdollisuuden, että saamme olla suunnittelemassa tuollaisia omia spesiaalimalleja, Rovanperä kommentoi MTV Urheilulle.