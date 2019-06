Tasan 57 vuotta sitten kolme vankia teki Yhdysvalloissa mahdottomana pidetyn tempun: Kadonneiden sänkyihin jäivät vain irtopäät

"Nerokas pako"

Sadetakeista tehtiin lautta

Tiedossa on, että vangit todellakin pääsivät pakenemaan vankilasaarelta tekemänsä lautan avulla, mutta loppu on jäänyt hämärän peittoon.

Arvailujen ja teorioiden varaan on jäänyt, että pääsivätkö karkurit hengissä rantaan. Paossa käytetyistä välineistä on tehty raportteja, mutta itse vangeista ei sen koommin ole kuultu. Monet uskovat heidän hukkuneen pakomatkansa aikana hyiseen veteen. Ikuiseksi kysymykseksi on kuitenkin jäänyt, että pääsivätkö he sittenkin pakoon.