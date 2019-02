Huumeparoni El Chapo viettää loppuelämänsä supermax-vankilassa – täydellistä eristystä kuvataan vain hieman helvettiä helpommaksi olotilaksi

Kyseinen vankila on tarkoitettu vangeille, jotka on todettu erittäin vaarallisiksi toisille vangeille ja vankilahenkilökunnalle. Yhdysvalloissa on 114 liittovaltion vankilaa mutta vain yksi on Coloradon kaltainen superturvallinen ja täydelliseen eristykseen perustuva rangaistuslaitos.



Mainos

El Chapo todettiin tiistaina syylliseksi kaikkiin kymmeneen syytekohtaan ja hänen tuomionsa on mitä ilmeisimmin elinkautinen. El Chapon -tyyppiset elinkautisvangit joutuvat Yhdysvalloissa yleensä supermax-vankilaan, josta pakeneminen ja kontaktien luominen on käytännössä mahdotonta.



El Chapo ei varmasti pääse pakenemaan supermax-vankilasta. Kun hän oli vangittuna vuonna 2015 Meksikon pääkaupungin lähellä olevassa vankilassa, hän pakeni puolitoista kilometriä pitkän tunnelin kautta vapauteen. Toisen kerran hän pakeni pyykkikärryissä.

Betoniseinä edessä loppuelämän



Päinvastoin kuin voisi kuvitella, Coloradon maksimaalisen turvallisuuden vankila on erittäin kliininen ja siksi niin pirullinen. Vanki joutuu katsomaan betonista seinää yksinään päivästä toiseen elämänsä loppuun saakka.



Coloradon supermax-vankilassa on ollut muun muassa murhista tuomittu Thomas Silverstein, joka valitti vankilaoloistaan vuonna 2007. Hän kertoi olevansa 24 tuntia vuorokaudessa valvonnan alaisena 2,6 x 3,0 kokoisessa sellissä eli tilaa oli vajaat kahdeksan neliötä.



Silverstein joutui olemaan sellissään 23 tuntia päivässä - myös ruoka piti syödä yksin sellissä. Hän sai harrastaa liikuntaa selliin kytköksissä olevassa yhdeksän neliön sellityyppisessä kopissa, jota hän kuvasi koirankoppimaiseksi sementtipihaksi.



"Asuin eristetyssä hautakammiossa"



Silversteinin sanoi viettävänsä päivät eräänlaisessa hautakammiossa, sillä sellin ovikin oli äänieristetty niin, että hän ei voinut keskustella toisten vankien kanssa. Ylipäätään yhteydet muihin vankeihin olivat kiellettyjä.



Mainos

Valituksessaan Silverstein sanoi, että kyseinen selli aiheutti masennusta, hallusinaatioita, muistinmenetystä ja tunteen, että olisi erillään omasta ruumiistaan. Hänen mukaansa sellissä ihminen koki olevansa "tilassa, joka ylittää rajat, joita useimmat ihmiset eivät voi psykologisesti kestää".



El Chapon kartano muuttuu betoniseksi



El Chapolle tällainen selli on varmasti tyrmäävä, sillä hän on uransa aikana tottunut toisenlaisiin oloihin. "Bisnesmiehenä" hän loi huumekaupalla uransa aikana 14 miljardin dollarin omaisuuden. Se on 300 000 suomalaisen vuosipalkka.



El Chapo salakuljetti kokaiinia, heroiinia, marihuanaa ja muita huumeita. Hänen palveluksessaan oli huumevälittäjiä, ihmissieppaajia ja ryhmä salamurhaajia. Hänen oli myös avustaja, joka huumasi nuoria tyttöjä El Chapon raiskattavaksi. Nuorin raiskattava oli tiettävästi 13-vuotias.



Tulevassa yksityissellissä on vähän kiinnostuksen kohteita, jos paikka on Silversteinin kuvailema. Hänen mukaansa sementtiseinien ja betonisängyn lisäksi sellissä oli peili ja pieni ikkuna katonrajassa sekä pieni pöytä – myös pöytä on valmistettu betonista.



Toisissa vastaavissa selleissä saattoi ikkuna olla maalattu umpeen ja peilikin saattoi puuttua. Lisäksi sellissä on suihku sekä vessanpönttö ja lavuaari.



Vankilassa tunnettuja rikollisia

Vankilassa on pidetty erittäin vakavista rikoksista tuomittuja vankeja, kuten esimerkiksi ensimmäisen eli vuoden 1993 World Trade Centerin -pommi-iskun tekijöitä sekä kaksoistornien vuoden 2001 iskussa avustaneita ihmisiä.



Yksi kuuluisa asukki on Theodore Kaczynski eli Unabomberin-nimellä toiminut kirjepommittaja. Hänen tuomionsa on kahdeksan elinkautista. Pisin tuomio lienee vuoden 1995 Oklahoman virastotalon räjähdyksessä avustaneella Terry Nicholsilla, jolla on suoritettavanaan 161 elinkautista.



Coloradon vankilassa on myös El Chapon tyyppinen rikollinen eli meksikolainen huumeparoni Osiel Cárdenas Guillén, joka sai 25 vuoden tuomion vuonna 2000 ja on siis pääsemässä vapaaksi jo kuuden vuoden kuluttua.



Oikeus kertoo El Chapon tuomion myöhemmin.