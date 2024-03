Tarvitseeko tässä enää jännittää? Supertietokone julisti Valioliigan mestarin

Jalkapallon Englannin Valioliigan sunnuntainen huippukohtaaminen Liverpoolin ja Manchester Cityn kesken päättyi 1–1-tasapeliin, ja sen myötä tilanne sarjakärjessä on harvinaisen tasainen liigakauden kääntyessä jo kohti loppusuoraansa. Keväällä piisaa jännittämistä, sillä kärjessä oleva Arsenal on vaivaisen pisteen edellä niin Liverpoolia kuin Cityäkin, kun kaikilla on vielä kymmenen ottelua pelaamatta.