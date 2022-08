Tartuntatautilain muutos: Syksyllä kynnys koronarajoituksiin olisi aiempaa korkeampi – tavoitteena nopeammat ja täsmällisemmät toimenpiteet

Tavoitteena on entistä nopeammat, täsmällisemmät ja kohdennetummat rajoitukset.

Hallituksen tartuntatautilain väliaikainen muutos loppuvuodeksi on ensi viikolla lausuntokierroksen tarkennusehdotusten vuoksi koronaministerityöryhmän käsittelyssä, minkä jälkeen se on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn.

Esityksessä keskeistä on se, että tiettyjen tilojen rajoitukset tulisi portaittain ja viimeisenä keinona olisi sulkeminen. Tilan tai toiminnon sulkeminen voitaisiin jatkossa määrätä vain, jos koronan vuoksi hoidossa olevat potilaat ovat ruuhkauttaneet kaksi terveydenhuollon välttämätöntä hoitoa antavaa yksiköä.

STM:n ja THL:n 5.5.2022 julkaistun tilannekatsauksen perusteella vain noin puolessa sairaalahoidossa olevista koronapotilaista sairaalahoidon syy on ollut koronasairaus,

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin Mirka-Tuulia Kuoksan mukaan lakimuutosta on muokattu sitä mukaa, kun on saatu tuoretta tietoa tutkimustietoa siitä, mitkä ovat tutkimuksissa olleet vaikuttavampia keinoja tai tiloja.



– Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteita ei voi ottaa käyttöön pelkän ilmaantuvuuden vuoksi vaan se edellyttäisi nimenomaan terveydenhuollon vakavan kuormittumisen. Suljettavat tilat tai toimet on aiemmasta vähentyneet eivätkä sulut ole niin laajasti mahdollisia kuin aikaisemmin, sanoo Kuoksa.