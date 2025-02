Tarkkana tien päällä! Varoituskartta hehkuu keltaisena hiihtolomaliikenteen aikana

Koko maahan povataan lauhaa ja epävakaista säätä.

Talvilomailijoiden on syytä olla tarkkana liikenteessä, sillä Ilmatieteen laitoksen varoituskartta on loppuviikon lähes kokonaan keltaisella. Lauantaina huonosta ajokelistä varoitetaan koko maassa. Odotettavissa on monin paikoin jäätävää vesisadetta. Sunnuntaina huonosta ajokelistä varoitetaan osissa maan itä- ja pohjoisosia.

– On hankala ajokeli. Autojen tuulilasiin voi kertyä jääpintaa, jos jäätävä sade osuu kohdalle, päivystävä meteorologi Iiris Idoko Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Liki koko Suomessa on viikonloppuna myös liukas jalankulkusää. Ilmatieteen laitos varoittaa huomattavasta liukastumisriskistä. Jalkakäytävät voivat olla erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

– Jos lähtee retkeilemään metsäpolutkin voivat mennä aika liukkaiksi. Ei olisi huono idea, että olisi nastakengät, ettei kaadu, Idoko muistuttaa.

Sää lauhtuu lauantaina entisestään ja Etelä- ja Keski-Lappia myöten mennään plussan puolelle. Heikkoja vesisateita esiintyy maan keski- ja pohjoisosissa, ja jäätävät tihkusateet ovat mahdollisia etenkin idässä ja pohjoisessa.

Sunnuntaina sadealue ulottuu Pohjanmaalta kohti Itä-Lappia. Sadealueen eteläosissa sateet tulevat vetenä, pohjoisempana myös räntänä tai lumena.

Loppuviikolla toivoa pakkasista

Ensi viikolla hiihtolomat jatkuvat, ja vuorossa on Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kouluja.

Viikko alkaa lauhtuvassa säässä. Päivälämpötilat pysyttelevät koko maassa muutaman plusasteen tuntumassa, lauhinta on lounaassa. Pohjois-Suomen laskettelu- ja hiihtokeskuksissakaan ei alkuviikosta päästä pakkasasteiden puolelle.

Loppuviikosta maan keski- ja pohjoisosissa on toivoa pakastumiselle ja heikoille lumisateille. Maan eteläosissa sää jatkunee lauhana. Sään ennustettavuus ensi viikon loppupuolelle oli Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina kuitenkin vielä heikkoa.