Syyrian hallituksen ja Venäjän joukkojen iskut surmasivat järjestön mukaan perjantaina 20 siviiliä.

Syyrian hallitus on perjantaina menettänyt maan lounaisosassa sijaitsevan Daraan kaupungin hallinnan sekä suurimman osan samannimisestä maakunnasta, kertoi tarkkailujärjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Järjestön mukaan paikalliset ryhmät ovat ottaneet haltuunsa yli 90 prosenttia Daraan maakunnasta sen jälkeen kun hallituksen joukot ovat onnistuneesti vetäytyneet alueelta.

Aiemmin perjantaina kapinallisryhmät valloittivat järjestön mukaan Nassib-Jaberin Jordanian rajanylityspaikan. Jordanian sisäministeri Mazen al-Faraya sanoi maan sulkeneen oman puolensa rajanylityspaikasta.

Daraan maakunnalla on erityisesti symbolista merkitystä, koska vuoden 2011 kansannousu Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan sai alkunsa Daraan mielenosoituksista. Daraa oli kapinallisten linnake sisällissodan kiihkeimpinä vuosina 2010-luvun alkupuolella.

Alue palasi hallituksen hallintaan vuonna 2018 Assadin liittolaisen Venäjän sovitteleman aseleposopimuksen myötä. Maakunnassa on ollut levotonta viime vuosina, kun hyökkäykset, aseelliset yhteenotot ja salamurhat ovat olleet yleisiä. Isis on sanonut olevansa vastuussa joistakin salamurhista.

Iskuissa kuoli viisi lasta

Maan hallituksen sekä Venäjän joukkojen iskuissa sai perjantaina surmansa 20 siviiliä, joista viisi oli lapsia, järjestö kertoi.

Venäjän ilmaiskut ja Syyrian ilmaiskut sekä tulitus tappoivat siviilejä lähellä maan kolmanneksi suurinta kaupunkia Homsia Syyrian pohjoisosassa, josta armeijan joukot ovat järjestön mukaan vetäytyneet lähestyvien kapinallisjoukkojen edeltä.

Syyrian puolustusministeriö on kiistänyt järjestön tiedot vetäytymisestä. Homsin menettäminen olisi erittäin paha takaisku hallituksen joukoille, sillä se katkaisisi tärkeän tieyhteyden Syyrian rannikolle.

Syyrian puolustusministeriö sanoi perjantaina lausunnossa, että sillä on käynnissä Homsista pohjoiseen operaatio, jota suojataan Syyrian ja Venäjän yhteisillä ilmavoimilla sekä tykistöllä, raketeilla ja panssaroiduilla ajoneuvoilla.

YK:n mukaan Syyrian uudelleen leimahtaneen sisällissodan taisteluja on paennut viime kuun lopun jälkeen jo noin 280 000 ihmistä. Taisteluissa on kuollut jo pitkälle yli 800 ihmistä. Valtaosa kuolleista on taistelijoita, mutta joukossa on myös toista sataa siviiliä.

Vuonna 2011 hallituksen vastaisista mielenosoituksista alkaneessa Syyrian sisällissodassa on kuollut noin puoli miljoonaa ihmistä.