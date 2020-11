Tarja Halonen tapasi Joe Bidenin Helsingissä vuonna 2011 – "Hän kuunteli, kommentoi ja teki hyviä kysymyksiä"

Halonen on sitä mieltä, että Yhdysvalloissa on tällä hetkellä paljon epävarmuutta.

Minun amerikkalasilla tuttavillana on ollut hieman vaikeuksia hyväksyä sitä, että Yhdysvaltojen kansainvälinen maine ja merkitys on mennyt alaspäin. He ovat tottuneet siihen, että he ovat läntisen maailman tietynlainen johtovaltio, jonka tukeen luotetaan ja jonka kanssa voi sopia erilaisten asioiden läpimenosta. Nythän näin ei ole voinut tapahtua, Halonen sanoo.