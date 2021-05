Pelokas orpo karhunpentu "Pena" pääsi Sulo Karjalaisen hoivaan: "Aluksi se ärisi ja puri" – saa maitoa tuttipullosta kolmen tunnin välein

– Luulen että se on joko tammi- tai helmikuun puolella syntynyt. Se on noin kolmen kilon painoinen.

Aluksi Pena ärisi ja puri

Kokematon emo voi hylätä poikasensa helposti

– Emo on joutunut lähtemään pakoon jotakin ja silloin se ei palaa jos se lähtee karkuun jostain. Pentu ei silloin jaksa seurata sitä, kun emo on kovempi laukkaamaan kuin pentu. Ei pentu pääse paljon mihinkään tuolla risukossa.

– Ensisynnyttäjä on vielä herkempi jättämään poikasensa. Sellainen jolla on useamman kerran ollut poikasia, rupeaa kyllä puolustamaan.

Penan sukupuolesta ei ole vielä täyttä varmuutta

Karhunpoikanen on toistaiseksi nimetty Penaksi, mutta on myös mahdollista, että nimi vaihtuu myöhemmin Ainoksi. Tämä johtuu siitä, ettei Karjalaisella ole vielä sataprosenttista varmuutta siitä, onko Pena on poika.

– Toivoivat Kuhmosta että nimetään Penaksi jos on uros ja Ainoksi jos on naaras. Oletamme että se on uros ja se on hyvin todennäköistä. Mutta aluksi se huusi ja temppuili niin paljon, ettei sitä saanut tutkittua tarkemmin. Päällisin puolin katsoimme kun pojat sen toivat että kyllä se uros on, Karjalainen kertoo.