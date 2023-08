Tapparan NHL-lupaus vaihtaa OHL:ään – palaa vuoden päästä Tampereelle

– Näimme, että tämä on pelaajan kehityksen ja NHL-unelman kannalta järkevin ratkaisu tässä vaiheessa uraa. Pelaajalle tämä on hieno mahdollisuus ja hänelle on luvassa iso rooli uudessa joukkueessa. Myös Tapparalle tämä on hieno tilanne, kun Kärki haluaa sitoutua palaamaan takaisin seuraavalle kaudelle, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa kommentoi.