Tapparan mestaruusmarssi kulminoituu kahteen poikkeusyksilöön – asiantuntija: "Koko sarjan paras pelaaja"

– Otto Leskinen on koko sarjan paras pelaaja. Veli-Matti Savinainen taas paras hyökkääjä. Heidän mukaansa saamisella näyttäisi olevan se vaikutus, että sarja menee odottamattoman suoraviivaisesti poikki, Sihvonen maalailee.

Leskinen on iskenyt 13 otteluun puolustajalle rouheat 10 tehopistettä. Savinaisella pistesaldo on sama, mutta maaleja on syntynyt peräti kahdeksan kappaletta.