Tappara täräytti kovan sopimusuutisen liigapelin keskellä – "Sarjan suurimpia supertähtiä"

Kesällä 2016 Tapparan organisaatioon siirtynyt Heljanko on noussut koko sarjan parhaiden maalivahtien joukkoon. Tällä kaudella hän teki A-maajoukkuedebyyttinsä Leijonien paidassa.

– Christian on koko sarjan suurimpia supertähtiä omalla pelipaikallaan. Hän tarjoaa jokaisena iltana joukkueelleen mahdollisuuden voittaa, joka on maalivahdin tärkein ominaisuus. Uskomme vahvasti, että jonain päivänä hän nousee kansainvälisen tason torjujaksi. On erittäin hienoa, että Christian näki Tapparan parhaaksi paikaksi itselleen kehittyä ensi kaudella, Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi sanoo jatkosopimuksesta seuran sivuilla.