Tapparalla jättimäinen tilaisuus – Nokia Arena vahva ehdokas CHL-finaalin isännäksi

Nokia Arena vahva ehdokas finaalipaikaksi

Tapparalla on suuri etu vastavalmistuneen areenansa kautta, sillä 13 455 katsojan halli on tämän hetken komein koko Euroopassa. Frölunda on kuitenkin tottunut menestymään CHL:ssä, ja on nytkin urheilullisella mittarilla Tapparaa edellä CHL:n rankingissa.