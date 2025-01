Tappara repäisee – luvassa "ennennäkemätön" veto

SM-liigaseura Tappara järjestää astetta erikoisemman kampanjan ensi viikolla pelattavassa Jukurit-ottelussa.

Heikompaa jaksoa tarpova hallitseva Suomen mestari kohtaa ensi viikon keskiviikkona Tampereella sarjajumbon Jukurit. Tappara tiedottaa tarjoavansa ottelun ilmaiseksi kaikille yli 70-vuotiaille. Seura kuvailee kampanjaa ennennäkemättömäksi.

– Vaikka meillä on jo nyt hyvät alennukset eläkeläisille, haluamme tälläkin kampanjalla toteuttaa yhteiskuntavastuuta, jossa pyrimme huomioimaan eri-ikäiset Tapparan ystävät, tapahtuma- ja kehitysjohtaja Aki Hautamäki sanoo seuran tiedotteessa.

Tappara kertoo, että senioreille on varattu Nokia Arenalta omat VIP-sisäänkäynnit, joilla katsojien on varauduttava todistamaan, että ikää löytyy tarpeeksi. Ilmaisliput on lunastettava etukäteen.

Kolme edellistä Suomen mestaruutta vienyt tamperelaisnippu on lähihistoriaan peilaten poikkeuksellisessa alhossa. Se on hävinnyt kahdeksasta edellisestä ottelustaan seitsemän.