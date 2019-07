Tapio Nurmisen kommentti: Veljet Lundmark ja Rinne, ottakaa Saksan ay-pamppujen viestit vakavasti – Nokia ei ottanut ja kärsi siitä pitkään

Ammattiyhdistysliikkeen, poliitikkojen ja lopulta koko saksalaisen yhteiskunnan kysymyksiin ja protesteihin suhtauduttiin ”nokialaisella” ylimielisyydellä. Juuri sillä, joka loppupeleissä hioutui suoranaiseksi tavaramerkiksi ja josta sittemmin on kirjoitettu sekä enemmän että vähemmän kiittelevää tekstiä.

Nokian törttöily muistetaan edelleen

Kirjeessä Seegatz ja Uniperin työntekijät peräävät suuromistaja Fortumilta ja sen toimitusjohtajalta konkreettisempaa tietoa työnantajansa tulevaisuudesta. Rinnettä saksalaiset lähestyvät, koska Suomen valtio on yksi Fortumin omistajista.

Sama kirje on lähetetty myös Saksan hallitukselle Berliiniin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltion hallitukselle Düsseldorfiin.

Työntekijöiden ärsyttämistä kannattaa varoa

Fortum on nyt saksalaisen energiajätin suurin omistaja. Se pyrkii tietysti tekemään Uniperin kanssa järkeviä liiketaloudellisia ratkaisuja. Se voi tarkoittaa yrityksen pilkkomista ja osien myymistä. Tavoitteena on kasvaa kannattavasti.

Näin erityisesti Saksassa, missä nimenomaan suuret konsernit ovat ay-liikkeen tiukassa pihtiotteessa. Yritysjohtajien on pakko pelata yhteen ay-pamppujen kanssa.

Uniperin johtokunta on toiminut Fortumin kanssa kiistatta tökerösti. Taustalla on ollut pelko yrityksen pilkkomisesta ja myymisestä. Kampittamisessa on käytetty vähintäänkin kyseenalaisia keinoja.