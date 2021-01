Tapetuksi väitetty irakilaismies sanoo, ettei tiennyt kuolemansa lavastamisesta: "Emme tienneet, että joku näytelmä olisi ollut meneillään"

– En tiedä mitään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen prosessista ja päätöksestä. Me emme tienneet, että joku näytelmä olisi ollut meneillään, mies sanoo.

Syyttäjä vaatii kaksikolle ehdottomia tuomioita

Tyttären puolustus: Idea oli isän ja aviomiehen

24-vuotias nainen myöntää teot osittain, 37-vuotias ex-aviomies kiistää kaiken. Vaikka nainen on osin myöntänyt toimineensa syyttäjän kuvaamalla tavalla, hän kiistää syyllistyneensä törkeisiin rikoksiin.

Naisen asianajajan Joonia Strengin mukaan nainen oli avioliitossaan täysin alisteisessa asemassa. Päätöksen isän kuoleman lavastamisesta tekivät isä ja aviomies, ja he olivat naiselle auktoriteetteja, joita pitää totella, Streng sanoi.

– Päämieheni on kasvanut hyvin vanhanaikaisessa, patriarkaalisessa kodissa, jossa häntä syrjittiin sukupuolensa perusteella. Kasvettuaan tällaisessa ympäristössä hänet on naitettu kanssasyytetylle. Avioliitto on sujunut kirjaimellisesti nyrkin ja hellan välissä, Streng sanoi oikeudessa.