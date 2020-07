Täpärän lähellä vai tarpeeksi kaukana? Helsinkiläismies jännitti parvekkeella, osuuko kuumailmapallo työmaanosturiin – katso itse!

Abendstein kertoo, että hänellä on takanaan 25 vuoden kokemus kuumailmapallolla lentämisestä.

Ihmiset tulkitsevat laskeutumiset usein vaarallisiksi

– Sama juttu on tapahtunut ennenkin. Kun olemme olleet laskeutumassa normaalisti vihreälle alueelle, niin on lähtenyt soitto poliisille, vaikka kaikki on mennyt hyvin.