Uumajan lento-onnettomuuden syytä pohditaan lentopiireissä laajalti – kokenut harrastajalentäjä MTV:lle: ”Tässäkin on kyseessä tapausten summa”

Yleisilmailija Jukka Peurala suuntaa Porin lentoasemalle viikoittain. Peurala on tottunut lentäjä armeija-ajoistaan saakka, 24 vuoden kokemuksella. Ilmoille hän ampaisee vuoden ympäri.

Haastavinta lentämisessä

– Ennalta suunniteltu kokonaisuus on kaiken a ja o. Ja tärkeintä on, että tuntee itsensä. Lentäjän täytyy tietää omat kykynsä ja rajoituksensa.

Peurala on välttänyt vakavammat vaaratilanteet, mutta hän painottaa, että sääolosuhteisiin tulee aina kiinnittää erityishuomiota.

– Sää asettaa haasteita. Jos pilvinen ja sateinen keli yllättää, niin on viisaampi kääntyä takaisin.

Lento-onnettomuudet puhuttavat

Tutkijoilla voi kuitenkin mennä jopa vuosi, ennen kuin kokonaiskuva onnettomuudesta on selvillä.

– Pienkoneissa ei ole mustaa laatikkoa. Uskon, ettei tästäkään tapauksesta yhtä yksittäistä syytä voida nimetä onnettomuuden aiheuttajaksi. Tässäkin on kyseessä tapausten summa.

– Kun onnettomuudet tutkitaan huolellisesti, niin aina on se tapaus, ettei onnettomuus aiheutunut vain yhdestä syystä. Syitä on yleensä useampi, jopa kolme tai enemmän. Kun ne sattuvat päällekkäin, niin onnettomuus tapahtuu. Yhtä syytä yleensä ei ole, vaan se on summa.