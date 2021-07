Tanssilavat kaipaavat iskelmän supertähtiä – koronasta noustaan, kunhan varttunut väkikin uskaltaa takaisin parketeille

Rönnin lava Längelmäveden rannalla on kuin Suomi-filmistä. Paviljonki on rakennettu 1957 ja sen seiniä koristavat legendaaristen tähtien kuvat: Olavi Virta, Laila Kinnunen, Vieno Kekkonen, Brita Koivunen. Lavan on rakentanut paikallinen Eräjärven urheiluseura, joka huolehtii hyväkuntoisesta rakennuksesta tänäänkin.