Tanskan ex-pääministeri nousee Facebookin valvontaneuvoston johtoon

Neuvoston on määrä toimia riippumattomana yhtiöstä ja ottaa kantaa vaikeisiin moderointi- ja sisältökysymyksiin. Facebook on luvannut noudattaa sen linjauksia.

Elimeen on määrä valita kaikkiaan 40 jäsentä. Jo valittujen jäsenten joukossa on tuomareita, tutkijoita ja toimittajia, muun muassa Guardianin entinen päätoimittaja Alan Rusbridger. Kutsun on saanut myös jemeniläinen rauhannobelisti Tawakkol Karman.