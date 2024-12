Iran sallimassa Whatsapp-palvelun käytön

Palvelu kiellettiin kaksi vuotta sitten, kun sitä oli käytetty mielenosoitusten koollekutsumiseen.

Iranin internetin valvonnasta vastaava korkea neuvosto päätti tiistaina sallia jälleen Whatsapp-viestipalvelun käytön. Palvelu kiellettiin maassa toissa vuonna sen jälkeen, kun sen avulla kerättiin ihmisiä mielenosoituksiin nuoren kurdinaisen Mahsa Aminin kuoltua siveyspoliisin käsissä.

Päätös Whatsappin ja Google Playn käytön sallimisesta jälleen tehtiin neuvostossa yksimielisesti, kertoi maan virallinen uutistoimisto IRNA. Vielä ei ole tiedossa, milloin muutoksen on määrä astua voimaan.

Sen sijaan maan parlamentissa päätös on nostattanut huolia. Lähes puolet maan 290 parlamentaarikosta on allekirjoittanut neuvostolle lähetetyn kirjeen, jonka mukaan päätös on lahja Iranin vihollisille. Heidän mukaansa kiellettyjen nettialustojen käyttö pitäisi sallia vain, jos ne sitoutuvat islamilaisen yhteiskunnan arvoihin ja noudattavat maan lakeja.

Iranilaiset ovat vuosien varrella tottuneet käyttämään esimerkiksi vpn-palveluita nettirajoitusten kiertämiseen.

Internetin rajoitusten löyhentäminen oli yksi Iranin presidentin Masud Pezeshkianin kampanjalupauksista.