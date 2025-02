Tanskalaisprofessori mittavista puolustushankinnoista: Ei hätää, rahaa on

Tanskan hallitus esittelee tänään puolueille ohjelmansa maan taisteluvoiman kasvattamiseksi.

Tanskan aikomat miljardien sijoitukset puolustukseen olisivat suhteellisen kivuttomat, koska julkisessa taloudessa on ilmaa, sanoo professori Michael Svarer Århusin yliopiston taloustieteen laitokselta uutistoimisto Ritzaulle.

Mediatietojen mukaan Tanskan hallitus aikoo keskiviikkona esittää yhteensä 50 miljardin kruunun eli noin 7 miljardin euron puolustusrahaston luomista vuosina 2025 ja 2026.

– Tanskan valtio on suhteellisen varakas. Sillä on Tanskan keskuspankissa tili, jolla on 200 miljardia kruunua (noin 27 miljardia euroa), Svarer sanoo.

– Valtio voisi siis nostaa tililtä 25 miljardia tänä vuonna ja 25 miljardia ensi vuonna ja antaa ne Tanskan puolustukselle. Sen jälkeen talletus vain olisi pienempi.

Svarer pitää uskottavana, että puolustusrahasto rahoitettaisiin näin, eikä sen vuoksi tarvitsisi nostaa veroja tai tehdä säästöjä.

– Vuodesta toiseen näin ei kuitenkaan voi tehdä, hän silti huomauttaa.

Valtaa puolustusvoimille

Tanskan hallitus esittelee tänään puolueille ohjelmansa Tanskan puolustuksen taisteluvoiman kasvattamiseksi. Kuten Suomessa ja Ruotsissa eilen, Tanskassakin kaikki puolueet on kutsuttu keskustelemaan turvallisuustilanteesta.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan maan täytyy vahvistaa puolustustaan massiivisesti sodan välttämiseksi. Parlamentissa eilen puhuneen Frederiksenin mukaan asialla on kiire ja siksi päätösvalta toteutuksesta pitää olla tämän ja ensi vuoden aikana puolustusvoimien komentajalla Michael Hyldgaardilla.

Lue myös:

– Meillä ei ole aikaa poliittisiin keskusteluihin ja väittelyihin. Ei EU:ssa, ei Natossa eikä Tanskassa, Frederiksen perusteli kyselytunnilla eilen.

Varustautumisen nopeuttamiseksi hallitus aikoo lisätä puolustustarvikkeiden suoria ostoja ja vähentää tarjouskilpailuiden käyttöä.

– Nopeuden mukana kasvaa myös virheiden mahdollisuus. Toivon kaikkien folketingetissä (Tanskan parlamentti) olevan valmiita hyväksymään tämän, Frederiksen sanoi.

Hänen mukaansa hallituksella on kuitenkin täysi luottamus siihen, että puolustusvoimien komentaja voi tehdä tarvittavat päätökset mahdollisimman vahvan puolustuksen rakentamiseksi Tanskalle mahdollisimman nopeasti.