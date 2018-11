Tanska tutkii Nordean ja Danske Bankin kytköksiä Euroopan suurimpaan veropetosvyyhtiin

Skandaalissa on kyse Euroopassa useissa pankeissa aiemmin ilmi tulleesta kikkailusta, jossa sijoittajat hämärsivät osakkeen todellista omistajuutta johdannaiskaupoilla. He myös hyväksikäyttivät järjestelmän porsaanreikää, joka mahdollisti usean osapuolen hakevan veronpalautusta samasta osingosta. Palautuksia on jopa haettu osingoista, joista ei oltu maksettu veroja.