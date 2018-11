Törkeää! Tampereen yliopistosairaalan hoitaja varasti iäkkään potilaan pankkikortin – 4000 euroa katosi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on irtisanonut työntekijän tänään kuultuaan häntä. Työntekijä on tunnustanut varkauden ja väärinkäytön.

Sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tammisen mukaan tapahtuma on sairaanhoitopiirissä poikkeuksellinen. Sairaaloissa on tapahtunut joskus pieniä näpistyksiä, ja tekijä on lähes poikkeuksetta ollut ulkopuolinen henkilö. Yleensä näpistyksissä on ollut kyse esineistä tai käteisestä rahasta.