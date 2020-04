Yle: Nordean työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähemmäs miljoona euroa pankin kassalippaista

Ylen mukaan epäilynä on, että työntekijä on ottanut käteistä rahaa pankin kassalippaasta ja pyytänyt muita pankkitoimihenkilöitä tekemään näillä varoilla käteispanoja läheistensä pankkitileille tai on tehnyt itse käyttämästään kassasta käteistalletuksia omille tai läheistensä pankkitileille.