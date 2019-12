Tampereen keskustaan avautui kylmä taideparatiisi, joka on tuomittu sulamaan – MTV Uutiset vieraili paikalla, tältä siellä näyttää!

Laikunlavan edustalle pystytetyn jääveistosteltan teemana on Tamperettaret. Teema on valittu Tampereen 240-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

– Pääosassa ovat naiset. Näyttelyn tarinat ovat todella löyhästi tosiasioihin perustuvia, eli tässä on mielikuvitukselle annettu tilaa. Onkin ihmisten omissa mielissä, miten he tulkitsevat nämä työt, Manninen kertoo.

Plussakelit eivät teltan sisälle pääse

Manninen kertoo, että teltassa on eristys ja jäähdytyslaitteet, joten plussakelit ja vesisateet eivät pääse vahingoittamaan veistoksia.

Näyttelyä on ollut työstämässä kymmenen ammattiveistäjää. Veistäjistä kahdeksan on Suomesta ja kaksi Puolasta.

Jääveistosteltta on toteutettu yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden ja Suomen Jouluvalo Oy:n kanssa. Manninen kertoo, että näyttelyä on rakennettu kolme viikkoa ja suunnittelua on tehty jo pitkään.