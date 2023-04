Tampereen kaupunki on tehnyt poliisille tutkintapyynnön epäillyistä väärinkäytöksistä – toiminta ollut suunnitelmallista ja jatkunut pitkään

Kaupungin tietojen mukaan joidenkin jäävuorojen käyttäjät ovat maksaneet vuoroista suoraan työntekijöille, käteisellä ja virallisesta hinnastosta poikkeavin hinnoin. Selvityksessä ilmeni, ettei kyseessä ole ollut yksittäistapaus. Väärinkäytökset ovat olleet suunnitelmallisia ja toiminta on jatkunut pitkään. Samassa yhteydessä on tullut ilmi myös kaupungin varojen väärinkäyttöä: jäähallille on hankittu yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön harrastusvälineitä kaupungin kustannuksella.

Toiminta on ollut täysin kaupungin toimintaohjeiden ja menettelytapojen vastaista. Väärinkäytöksiin on puututtu työoikeudellisin menettelyin ja kaupunki on irtisanonut kolmen henkilön työsuhteet väärinkäytösten vuoksi. Hakametsän jäähallien sisäinen valvonta on epäonnistunut.