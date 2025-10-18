MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen haltioitui täysin KalPan supertähden Teemu Hartikaisen kikkailusta.
Hartikainen osoitti poikkeuksellista pelisilmäänsä ja taitoaan KalPan 1–3-kavennuksen yhteydessä. Kulmaväännön yhteydessä Hartikainen nappasi kiekon teränsä alle ja liutti pelivälineen ovelasti Juuso Mäenpäälle, joka iski kiekon verkkoon.
Upea suoritus sai MTV Urheilun asiantuntijan Juhamatti Aaltosen hehkuttamaan KalPa-tähteä estoitta.
– Ihan uskomaton syöttö. Tuo on jääkiekkotaidetta. Tämähän on kuitenkin viihdettä. Nuo ovat hienoja suorituksia ja noita on vaikea opetella. Noita harvoin näkee, Aaltonen ylistää.
Katso Teemu Hartikaisen häikäisevät temput ja Juhamatti Aaltosen ylistävät sanat pääkuvan videolta.