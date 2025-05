Ilves iski kiinni – ruotsalaispelaajan sopimus purettu

Ilvekseen lainasopimuksella kesken viime kauden saapunut ruotsalaispuolustaja John Nyberg jatkaa tamperelaisseurassa seuraavat kaksi kautta.

Nybergin, 28, seura HV71 tiedotti tiistaina osapuolten purkaneen kaksivuotisen sopimuksensa ennenaikaisesti.

Pian Ilves tiedotti tehneensä Nybergin kanssa sopimukseen kevääseen 2027 asti. Nyberg teki 33 runkosarjaottelussa tehot 2+7=9 ja pudotuspeleissä kuudessa ottelussa 2+2=4.

– John paransi Ilveksessä koko ajan otteitaan viime kauden aikana ja löysi täällä jälleen peli-ilonsa ja itseluottamuksensa. Hän on suoritusvarma yleispuolustaja niin kiekollisena kuin kiekottomanakin pelaajana, urheilujohtaja Timo Koskela kuvailee puolustajaa.

– Päätös on hyvä sekä Johnille että HV71:lle. John on osoittanut uskomatonta ammattimaisuutta koko aikanaan HV71:ssä, ja hän on todella hieno kaveri, kiittelee ruotsalaisseuran manageri Björn Liljander.