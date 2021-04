Tampere julkaisi väärää tietoa vastaanottokeskuksen koronatartunnoista – eristyksestä vapautuneiden liikkuminen kaupungilla aloitti huhumyllyn

Entisen Kaupin sairaalan tiloissa toimivassa vastaanottokeskuksessa on todettu 17 asukkaalla koronavirustartunta. Heidät on asetettu eristykseen ja muut karanteeniin 17. huhtikuuta asti.

Keskiviikkona kaupunki päivitti tietoja siltä osin, että osa asukkaista on jo sairastanut taudin tai he ovat vapautuneet eristyksestä, joten he ovat vapaita liikkumaan vastaanottokeskuksen ulkopuolella.