Tampere avaa koronan vuoksi suljettuja ulkoliikuntapaikkoja pienryhmille – WC:t ja pukukopit pysyvät kiinni

Tiedotteen mukaan koronavirustartunnan riski ulkoliikuntapaikoilla on vallitsevassa epidemiatilanteessa merkityksetön, mikäli liikuntapaikoille ei tulla sairaana ja niissä pidetään huolta turvaväleistä.

– Tampereella on noudatettu hyvin valtioneuvoston antamia ohjeita esimerkiksi turvavälien pitämisessä. Ulkoilureiteillä on ollut paljon liikkujia, mutta turvavälit on pystytty huomioimaan hyvin. Ulkokentät päätettiin avata, jotta voitaisiin hiljalleen aktivoida yhteiskunnallista toimintaa poikkeusolojen purkamiseksi, sivistyspalveluiden johtaja Lauri Savisaari toteaa tiedotteessa.