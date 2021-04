Tämän tiedämme Capitolin epäillystä: Uskoi liittovaltion "mielenhallintaan", kirjoitti somessa ongelmistaan

Somessa viitteitä ongelmista

Uutiskanava CNN:n mukaan teosta epäillään 25-vuotiasta miestä, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon rahoitusalalta. Uutiskanavan mukaan viime aikoina epäilty oli kertonut sosiaalisessa mediassa muun muassa menettäneensä työnsä ja kärsivänsä terveysongelmista.

Nation of Islam -järjestön seuraaja

Epäilty näytti jakaneen myös Nation of Islam -järjestön johtajan Louis Farrakhanin videoituja puheita, viimeksi perjantaina, CNN kertoo.

Nation of Islam on islamilainen uskonnollinen järjestö, jonka yhtenä tavoitteena on mustien aseman parantaminen. Epäilty oli kuvaillut Farrakhania henkiseksi isäkseen.