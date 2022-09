Tämä video näyttää, miten ollaan kirjaimellisesti kärppänä paikalla: "Hui, se tulee jalkoihin"

Kärppä

Tuntomerkit: Ruumiin pituus 16–29 cm, häntä 8–12 cm. Paino 90–450 g. Vaihtaa turkin väriä eri vuodenaikoina. Kesäpuvussa selkäpuoli ja kyljet ovat punertavan ruskeat, vatsapuoli on kellanvalkea. Väriraja on jyrkkä. Hännänpää on musta. Talvella kärppä on valkoinen tai kellertävä, hännänpää on musta. Kärpän liikkeet ovat nopeat.

Esiintyminen: Yleinen koko maassa.

Lisääntyminen: Kiima-aika heinäkuussa. Viivästynyt sikiönkehitys, poikaset syntyvät huhti-toukokuussa. Poikasia 4–8 (14). Kärpällä on joskus valekiima maaliskuussa, josta naaras tulee harvoin kantavaksi.

Ravinto: Ravintona pikkunisäkkäät, linnut, kalat. Pystyy saalistamaan riekon tai piisamin kokoisiakin eläimiä.

Lähde: Riistakeskus