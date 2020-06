Espoolainen Eeva ihmetteli järveltä kuuluvaa öistä "sumusireeniä" – tuuttailun lähde löi ällikällä

Ruovikossa piilotteleva kaulushaikara tunnetaan äänestään Rauhoitettu kaulushaikara pesii eteläisen Suomen rehevissä ja laajoissa ruovikoissa. Lintu on viime vuosina runsastunut. Sen nykyinen kanta on arviolta 1 000–1 500 paria. Kaulushaikaran pesä on laakea, mutta pieni linnun kokoon nähden. Se on kyhätty lyhyistä edellisvuotisista ruo’onpalasista. Lintu munii touko–kesäkuussa 5–7 munaa. Naaras hautoo munia vajaan kuukauden, ja poikaset saattavat jättävät pesän jo 10 vuorokauden ikäisinä. Lintu muuttaa Suomesta elo–lokakuussa ja palaa takaisin maaliskuun alusta lähtien. Se talvehtii Länsi- ja Etelä-Euroopassa sekä Afrikassa. Ravinnokseen kaulushaikara syö kaloja, sammakoita ja linnun poikasia. Kaulushaikara tunnetaan parhaiten kauas, jopa 5 kilometrin päähän kantavasta reviirihuudosta. Matala, sumusireenimäinen puhallus toistuu 3–5 kertaa. (Lähteet: Luontoportti ja Wikipedia).