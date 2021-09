Miten kukaan selvisi hengissä? Matkustajakone teki hätälaskun Siperiassa – video paljastaa karmaisevat tuhot

– Onnettomuuspaikalla pelastusoperaatio on ollut käynnissä koneeseen jumiin jääneiden ihmisten auttamiseksi.

– Pelastusoperaatioon on osallistunut noin 50 henkilöä ja paljon pelastuslaitteistoa, Venäjän hätätilaministeriön Irkutskin alueen johtaja Vyacheslav Fedoseenko kuvaili tilannetta sunnuntaina.

Liki kaikki lentokoneessa olleet ovat yhä sairaalassa

Irkutskin kaupungista matkaan lähtenyt kone Let L-410 Turbolet -matkustajalentokone teki hätälaskun neljän kilometrin päähän määränpäästään, keskelle metsää Kazachinkoyenin kylän läheisyydessä.

Onnettomuuden taustalla useampikin syy?

Tass-uutissivuston mukaan lentosää oli sumuinen ja on mahdollista, että lentäjä teki jonkin virheen lennon aikana. Tutkintakomitea tutkii tapahtunutta.

Kaksimoottoriseenb matkustajakoneeseen mahtuu kaikkiaan 19 matkustajaa. Let L-410 Turbolet on tšekkoslovakialaisen Let Kunovicen kehittämä kuljetus- ja matkustajalentokone.