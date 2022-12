Tämä seikka Nuorten Leijonien otteluissa on herättänyt ihmetystä – huippukamppailuun uudet lähtökohdat: "Kaikille outo tilanne"

– Tämä on ollut kaikille outo tilanne. Tuskin kovin moni meistä on tällä kaudella pelannut yhtään ottelua tähän aikaan, hyökkääjä Jani Nyman tuumi Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Alkusarjan suurin kivi on käännettävänä uudenvuodenaattona, kun kello 17 paikallista aikaa vastassa on Yhdysvallat. Suomi hävisi MM-kilpailuja edeltäneen harjoitusottelun Yhdysvalloille 2–5.

Myöhäisemmän alkamisajan myötä päivärytmi muuttuu esimerkiksi ruokailujen osalta. Jääkiekkoliiton mukaan edellisten pelipäivien aamutunnit ovat olleet tiukat, kun kello 7.30 nautittua aamiaista on seurannut reippailu raikkaassa talvisäässä ja pelipäivän pasta jo ennen kello 9.30 alkanutta pelipalaveria.

– Tuo on ollut vähän haastavaa, mutta hyvin porukka on sen hoitanut. Nyt kun ottelut alkavat myöhemmin, pystyy tankkaamaan paremmin läpi päivän ja halutessaan nukkua päiväunetkin. On hyvä, että pelit siirtyvät nyt myöhäisemmäksi, pisteet 2+1 saalistanut Nyman sanoi.