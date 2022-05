Oletko ihmetellyt, miksi Leijonien MM-kotikisapelit alkavat niin myöhään? Taustalla on kaksi selittävää tekijää

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Suomi on pelannut tähän mennessä vain iltaotteluita. Sama kaava jatkuu myös maanantaina ja keskiviikkona, kun vastustajina toimivat Yhdysvallat ja Ruotsi.

Tarkkaavaiset kiekkoseuraajat ja pelejä paikan päälle seuraamaan saapuneet katsojat ovat voineet havahtua siihen, että tämän kevään kisoissa iltapelit alkavat vasta kello 20.20. Ajankohta on muuttunut muun muassa viime kevääseen ja edellisiin kotikisoihin nähden.

– Pelien alkua on venytetty, koska tv-yhtiöt ovat halunneet lisäaikaa otteluita edeltäviin ennakointilähetyksiin. Asia on tullut Infrontin (MM-kisojen mediaoikeuksien haltija) ja IIHF:n kautta. Kisojen järjestäjänä me toimimme sopimusten mukaan, kevään MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen sanoo MTV Urheilulle.