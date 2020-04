Tämä on romanialaisen prostituoidun koruton tarina seksityöläisenä Suomessa – unelma rikkaasta kumppanista vaihtui pakomatkaan yöpuvussa

Lapsuus ei ollut helppo

Kolme itsemurhayritystä

Suomeen ensimmäisen kerran

"Hyvä tyyppi" järjesti lentoliput

Rikas kumppani

Ilmoitus seksisivustolle

Välit kiristyivät

"You really fucked it up"

Sam: ”Now you really fucked it up. Pay me 1000 and then get the fuck out. Now you really fucked it up… What have you give to us… nothing and you say that fucking narc!! Now you really fucked it up!!”