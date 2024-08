Tämä on apinarokkotilanne maailmalla juuri nyt

Tautia on havaittu eniten Keski-Afrikassa Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa on raportoitu viikon sisällä 24:stä taudin aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Maassa on havaittu samalla aikavälillä yli tuhat tautitapausta, joista runsaat 200 on vahvistettu.