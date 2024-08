Suomi seuraa apinarokon leviämistä – Petteri Orpolta napakka kommentti

Leviämiseen valmistaudutaan

– Tämä on tauti, joka tarttuu vain hyvin läheisessä kontaktissa ja arvioidaan, että riski EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on pieni. On oletettavissa, että taudin, jos se tänne leviää, taudinkuva on pääosin lievä, niin kuin apinarokolla yleensä, Lakoman sanoo.