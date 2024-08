Apinarokkotapaus Ruotsissa, onko Suomessa syytä pelätä? THL: "Riskiryhmien rokottaminen on tärkeää"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Leif Lakoman mukaan Ruotsissa todettu uuden muunnoksen tartunta ei lisää apinarokon riskiä suomalaisilla, sillä kyseessä on edelleen yksittäistapaus, jossa tartunta on saatu epidemia-alueelta.

– Käytännössä tämä kehityslinja 1 ei ole niin uusi. Se on aiheuttanut epidemioita ennenkin Afrikassa ja tästä kehityslinjasta on kaksi alatyyppiä eli 1A ja 1B. Tämä 1B tarttuu enemmän ihmisestä toiseen ja seksiteitse, ja sen taudinkuva saattaa olla lievempi kuin Afrikassa kiertäneessä 1A:ssa, Lakoma tarkentaa tämänhetkistä kehityslinjaa.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti keskiviikkona apinarokon vuoksi globaalin terveyshätätilan. Kyseistä menettelyä on käytetty vuodesta 2009 lähtien kahdeksan kertaa. Myös apinarokko on julistettu jo kerran aiemmin terveysuhaksi.

– Tämä on tauti, joka tarttuu vain hyvin läheisessä kontaktissa ja arvioidaan, että riski EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on pieni. On oletettavissa, että taudin, jos se tänne leviää, taudinkuva on pääosin lievä, niin kuin apinarokolla yleensä.