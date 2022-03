Tämä näky F1-testeistä sai IndyCar-kuskin repimään huumoria sarjan tasosta – maailmanmestarilta nopeasti tyly kuitti

– Kuukausi sitten Kmag (Magnussen) testasi IndyCar-autoa Sebringissä ja oli hitain. Nyt hän on takaisin F1:ssä ja porukan nopein. Tämän on pakko tarkoittaa, että IndyCar on paljon vaikeampaa ja kilpailullisempaa kuin F1. Tuo väittely voidaan nyt unohtaa, hassutteli ruotsalainen.