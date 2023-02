Euroviisujen juontajat julki – mukana tv-tähti, pop-ikoni ja ukrainalainen rock-tähti

Liverpoolissa toukokuussa järjestettävien Euroviisujen juontajat on nyt julkistettu.

Euroviisujen Instagramiin postatussa videossa esitellään musiikkikilpailun neljä juontajaa.

Voit katsoa esittelyvideon klikkaamalla alla olevassa postauksessa näkyvästä nuolesta!

Graham Norton on yksi juontajista ja on tuttu viisufaneille jo vuosien varrelta. Norton on toiminut Britannian viisukommentaattorina usean vuoden ajan. Hän on myös supersuosittu Talk Show-isäntä kotimaassaan.

Yksi juontajista on poptähti Alesha Dixon, jonka superhitti vuodelta 2008 The Boy Does Nothing nosti laulajan Britannian ykköskaartiin. Dixon on nähty myös tuomarina Britain´s Got Talent -ohjelmassa.

Kolmantena juontajana nähdään ukrainalainen rock-tähti Julia Sanina. Kiovassa syntynyt Sanina kuuluu yhtyeeseen Hardkiss. Kotimaassaan suosittu Sanina on tuomaroinut Ukrainan X Factor -ohjelmaa vuodesta 2016 asti.

Neljäs juontajista on Hannah waddingham joka on brittiläinen näyttelijä ja laulaja. Waddingham on esiintynyt Lontoon West Endin lukuisissa musikaaleissa ja maailmalla hänet tunnetaan parhaiten supersuositusta Game Of Thrones -sarjasta, johon hän liittyi viidennelle kaudelle vuonna 2015.

