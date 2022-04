Tämä ei ole aprillia: Toyotalta ärhäkkä GR Corolla – 300 heppaa, leveämpi kori, hyvät pörinät, neliveto, keppivaihteet...

Toyotan sporttikolmikko GR Supra, GR86 ja GR Yaris kasvaa pian nelikoksi, sillä joukkoon liittyy GR Corolla. Vaikka Corolla on synonyymi arkiselle perheautolle, ei samaa voi sanoa tästä luomuksesta.

Corollan lokasuojia on levennetty edessä 20 milliä ja takana 30 milliä. Myös raideväliä on kasvatettu edessä 60 milliä ja takana peräti 85 milliä. Ilmaa imetään moottoriin tavismallia kookkaammasta etusäleiköstä, minkä lisäksi konepellin päälle on isketty ilmanottoaukot.