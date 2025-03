Talvi yllätti MM-kisakaupungissa: Suomalaistoimittajatkin pulassa – "Turha yrittää"

MM-hiihtojen isäntäkaupunkiin Norjan Trondheimiin tiistaina tullut sankka lumisade on heittänyt haasteita maastohiihdon huoltojoukkojen lisäksi myös paikallisliikenteelle.

Trondheimin kaupungissa satoi tiistaiaamuna räntää, mutta noin kymmenen kilometrin päässä ja kaupungin keskustaa huomattavasti korkeammalla sijaitsevassa Granåsenin hiihtokeskuksessa tilanne oli toinen. Siellä sade tuli lumena.

Sateet ovat jatkumassa – lumena, räntänä tai vetenä – pitkin tiistaita. Iltapäivällä käydään muun muassa 10 kilometrin perinteisen hiihtokilpailut.

MTV Urheilun toimittaja Anssi Shemeikka kertoo paikan päältä, että olosuhteiden raju muutos on aiheuttanut haasteita myös kisakuljetuksille.

– Medialle varatuissa kisabusseissa on esiintynyt läpi kisojen epäluotettavuutta. Kisapaikalle pääsyn ja kaupunkiin palaamisen osalta liikennöinti on ollut kauniisti sanottuna satunnaista. Perinteisen kympin kisojen alla peräti kaksi mediabussin vuoroa on kokonaan jättänyt tulematta. Mediahotellin edustalla odottaa joukko journalisteja ja kuvaajia kyytiä vuorelle, toistaiseksi turhaan, Shemeikka raportoi Trondheimista.

– Taksilla turha yrittää lähellekään kisapaikkaa. Testattu on.

Shemeikan mukaan taksikyyti on mahdoton yhtälö, sillä vuori on suljettu muulta liikenteeltä joka suunnasta.

Lopulta kolmas mediabussivuoro poimi Shemeikan ja muuta toimittajakuntaa kyytiinsä, mutta lähes tunnin myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

